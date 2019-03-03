Малайзія відновить пошуки зниклого літака MH370

Иллюстрационное фото (Malaysia Airlines)

Пошуки будуть відновлені у разі отримання пропозицій від зацікавлених компаній

Уряд Малайзії заявило про готовність відновити пошуки зниклого в 2014-му літака Malaysia Airlines рейсу MH370. Про це заявив міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, пошуки будуть відновлені у разі отримання реальних пропозицій від зацікавлених компаній.

Він також запевнив, що Малайзія готова виплатити винагороду компаніям, які знайдуть сліди зниклого борту.

Нагадаємо, літак Boeing 777, що летів з Малайзії в Пекін пропав 8 березня 2014 року над Індійським океаном. Досі вдалося виявити лише кілька його уламків.

В 2015 році влада Малайзії оголосили зникнення літака Malaysia Airlines нещасним випадком.

У липні 2018 року малайзійська слідча група повідомила, що не змогла встановити причини зникнення лайнера. Імовірно, літак розбився в південній частині Індійського океану.

У листопаді 2018 в Сполучених Штатах суд у Вашингтоні відхилив позов родичів пасажирів літака Boeing рейсу MH370 Куала-Лумпур-Пекін, зниклого в 2014 році, до американської корпорації Boeing і німецької страхової компанії Allianz.