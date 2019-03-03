ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Малайзія відновить пошуки зниклого літака MH370

Новини » Суспільство    03.03.2019 - 15:15
Малайзія відновить пошуки зниклого літака MH370
Иллюстрационное фото (Malaysia Airlines)

Пошуки будуть відновлені у разі отримання пропозицій від зацікавлених компаній

Уряд Малайзії заявило про готовність відновити пошуки зниклого в 2014-му літака Malaysia Airlines рейсу MH370. Про це заявив міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, пошуки будуть відновлені у разі отримання реальних пропозицій від зацікавлених компаній.

Він також запевнив, що Малайзія готова виплатити винагороду компаніям, які знайдуть сліди зниклого борту.

Нагадаємо, літак Boeing 777, що летів з Малайзії в Пекін пропав 8 березня 2014 року над Індійським океаном. Досі вдалося виявити лише кілька його уламків.

В 2015 році влада Малайзії оголосили зникнення літака Malaysia Airlines нещасним випадком.

У липні 2018 року малайзійська слідча група повідомила, що не змогла встановити причини зникнення лайнера. Імовірно, літак розбився в південній частині Індійського океану.

У листопаді 2018 в Сполучених Штатах суд у Вашингтоні відхилив позов родичів пасажирів літака Boeing рейсу MH370 Куала-Лумпур-Пекін, зниклого в 2014 році, до американської корпорації Boeing і німецької страхової компанії Allianz.

 

У США розбився вантажний літак, є загиблі
Новини України МалайзияMalaysia AirlinesпоискЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся