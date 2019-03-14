У Малайзії закрили 111 шкіл після отруєнь дітей

Минулого тижня в малайзійських школах ГТРМ понад 200 дітей та вчителів

Малайзия закрыла 11 школ после того, как на прошлой неделе в результате предполагаемой утечки химикатов отравились более 200 детей, учителей. Ою этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметил министр образования страны Мазли Малик, количество закрытых школ выросло до 111 в среду, 13 марта, с 13, закрытых днем ранее.

Власти считают, что отравление было вызвано выбросом токсичных отходов в реку возле школ в южном штате Джохор.

"Исходя из текущей ситуации и рекомендаций государственного комитета по борьбе со стихийными бедствиями, министерство образования решило немедленно закрыть все 111 школ в районе Пасир-Гуданг", - заявил министр.

Число людей, прошедших лечение, возросло до 207 по сравнению с 35, зарегистрированных на прошлой неделе. По состоянию на понедельник 44 человека находились в больнице, где шестеро находились в реанимации. Тридцать три из них являются учениками.

Напомним, ранее в гимназии гуманитарного, художественно-эстетического профиля Могилев-Подольского Винницкой области отравились 12 первоклассников.