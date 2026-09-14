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Малая частная ПВО: эксперт объяснил, когда бизнес сможет законно сбивать дроны

11:42 14.09.2026 Пн
2 мин
Имеет ли право на существование частная ПВО в Украине?
aimg Лев Шевченко
Фото: мобильная огневая группа ПВО (Getty Images)

Все больше частных компаний заинтересовано в защите от дроновых атак, но вопрос остается за законодательным урегулированием.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель отдела беспилотных технологий Фонда Сергея Притулы Кирилл Люков.

Есть ли перспективы у малой частной ПВО

По словам Люкова, ниша малой частной ПВО имеет право на существование при условии, что будут адекватно прописаны нормы. Речь идет, в частности, об урегулировании работы со взрывчаткой, которая необходима для противодействия дронам.

"Если есть заинтересованные компании, которые готовы это спонсировать, - такая ниша точно имеет право на существование", - отметил эксперт.

Люков добавил, что обучать можно и гражданским - это могут быть корпоративные службы безопасности или привлечены частные компании. Вопрос, по словам Люкова, лишь в том, как законно нормализовать этот процесс: если это возможно, в таком подходе есть смысл.

Как частная безопасность адаптируется к дроновым угрозам

Люков отметил, что появление дроновой угрозы - это уже глобальная тенденция безопасности в мире, а не сугубо украинская специфика. По его словам, ранее службы безопасности, которые обеспечивали массовые меры вроде футбольных матчей, предоставляли определенный ограниченный набор функций по договору.

"Теперь им следует учитывать возможность, что в "чашу" стадиона может залететь небольшой дрон и взорваться", - объяснил эксперт.

Соответственно, по словам Люкова, сейчас происходит изменение глобальной системы в частных компаниях, и теперь им необходимо охранять еще и воздушное пространство над охраняемыми ими объектами.

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Легализация частных ПВО в Украине развивается постепенно в течение 2026 года. Ранее сообщалось, что к экспериментальному проекту частной противовоздушной обороны присоединились более 50 украинских компаний, а группы нескольких предприятий уже выполняют боевые задачи под руководством Воздушных сил ВСУ.

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