Малая частная ПВО: эксперт объяснил, когда бизнес сможет законно сбивать дроны

Все больше частных компаний заинтересовано в защите от дроновых атак, но вопрос остается за законодательным урегулированием.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель отдела беспилотных технологий Фонда Сергея Притулы Кирилл Люков.
По словам Люкова, ниша малой частной ПВО имеет право на существование при условии, что будут адекватно прописаны нормы. Речь идет, в частности, об урегулировании работы со взрывчаткой, которая необходима для противодействия дронам.
"Если есть заинтересованные компании, которые готовы это спонсировать, - такая ниша точно имеет право на существование", - отметил эксперт.
Люков добавил, что обучать можно и гражданским - это могут быть корпоративные службы безопасности или привлечены частные компании. Вопрос, по словам Люкова, лишь в том, как законно нормализовать этот процесс: если это возможно, в таком подходе есть смысл.
Люков отметил, что появление дроновой угрозы - это уже глобальная тенденция безопасности в мире, а не сугубо украинская специфика. По его словам, ранее службы безопасности, которые обеспечивали массовые меры вроде футбольных матчей, предоставляли определенный ограниченный набор функций по договору.
"Теперь им следует учитывать возможность, что в "чашу" стадиона может залететь небольшой дрон и взорваться", - объяснил эксперт.
Соответственно, по словам Люкова, сейчас происходит изменение глобальной системы в частных компаниях, и теперь им необходимо охранять еще и воздушное пространство над охраняемыми ими объектами.
Легализация частных ПВО в Украине развивается постепенно в течение 2026 года. Ранее сообщалось, что к экспериментальному проекту частной противовоздушной обороны присоединились более 50 украинских компаний, а группы нескольких предприятий уже выполняют боевые задачи под руководством Воздушных сил ВСУ.