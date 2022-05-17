Колаборант із окупаційної адміністрації Маріуполя отримав підозру в держзраді

Так званий заступник голови адміністрації Маріуполя отримав підозру в державній зраді за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Він добровільно перейшов на бік Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу генпрокурора .

Заступник керівника Сартанської селищної військової адміністрації Маріупольського району став підозрюваним у провадженні за статею про держзраду, вчинену в умовах воєнного стану. Досудове розслідування ведуть працівники територіального управління ДБР у Краматорську.

"За даними слідства, підозрюваний добровільно погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду "заступника голови місцевої адміністрації "ДНР" – адміністрації м. Маріуполя". Перебуваючи на цій посаді, він надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану", – йдеться в повідомленні.

Тим часом російські окупанти готують для полонених захисників Маріуполя колонію у захопленій Макіївці. Українські бійці почали вихід із "Азовсталі" напередодні.