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Іпотека під 7%: у Мінфіні назвали дату видачі першого кредиту

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 15:42
Іпотека під 7%: у Мінфіні назвали дату видачі першого кредиту Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів розраховує, що перші кредити за програмою "Доступна іпотека під 7%" будуть видані на початку березня 2021 року. Всього програмою зможуть скористатися 5 тисяч сімей.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на форумі "Україна-30. Інфраструктура", який транслювався на Youtube.

"Думаю, перший кредит буде виданий на початку березня", - сказав він.

Як зазначив міністр, програмою зможуть скористатися українці з відповідною діловою репутацією.

"У планах видати 5 млрд гривень кредитів. І 5 тис. сімей потенційно вже у 2021 році зможуть скористатися цією програмою", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 15 лютого вніс зміни в Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постановою істотно спрощуються критерії для позичальників.

Нагадаємо, в грудні 2020 року середньозважена ефективна процентна ставка за новим іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14%, на первинному - 16,9%. Рік тому, в грудні 2019 року, ставки по іпотеці становили 20,6% на вторинному і 21,5% на первинному.

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