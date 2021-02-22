Іпотека під 7%: у Мінфіні назвали дату видачі першого кредиту
Міністерство фінансів розраховує, що перші кредити за програмою "Доступна іпотека під 7%" будуть видані на початку березня 2021 року. Всього програмою зможуть скористатися 5 тисяч сімей.
Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на форумі "Україна-30. Інфраструктура", який транслювався на Youtube.
"Думаю, перший кредит буде виданий на початку березня", - сказав він.
Як зазначив міністр, програмою зможуть скористатися українці з відповідною діловою репутацією.
"У планах видати 5 млрд гривень кредитів. І 5 тис. сімей потенційно вже у 2021 році зможуть скористатися цією програмою", - повідомив він.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 15 лютого вніс зміни в Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постановою істотно спрощуються критерії для позичальників.
Нагадаємо, в грудні 2020 року середньозважена ефективна процентна ставка за новим іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14%, на первинному - 16,9%. Рік тому, в грудні 2019 року, ставки по іпотеці становили 20,6% на вторинному і 21,5% на первинному.