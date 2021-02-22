Іпотека під 7%: у Мінфіні назвали дату видачі першого кредиту

Міністерство фінансів розраховує, що перші кредити за програмою "Доступна іпотека під 7%" будуть видані на початку березня 2021 року. Всього програмою зможуть скористатися 5 тисяч сімей.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на форумі "Україна-30. Інфраструктура", який транслювався на Youtube .

"Думаю, перший кредит буде виданий на початку березня", - сказав він.

Як зазначив міністр, програмою зможуть скористатися українці з відповідною діловою репутацією.

"У планах видати 5 млрд гривень кредитів. І 5 тис. сімей потенційно вже у 2021 році зможуть скористатися цією програмою", - повідомив він.