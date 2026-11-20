Компания SpaceX Илона Маска привлекла команду опытных вашингтонских лоббистов, связанных с Демократической партией США. Это происходит на фоне подготовки демократов к расследованию деятельности компании, в частности, из-за ограничения работы Starlink в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
По данным издания, SpaceX наняла пятерых лоббистов из компании Mehlman Consulting, которая занимается взаимодействием с американскими властями и работает с представителями обеих партий.
У нескольких привлеченных специалистов тесные связи с демократами в Конгрессе и представителями предыдущих администраций США.
Маск решил усилить лоббистскую поддержку на фоне победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс 4 ноября. После изменения разложения сил в законодательном органе они планируют усилить контроль над бизнес-империей миллиардера и провести ряд расследований.
Одно из них касается возможного неправомерного ограничения SpaceX спутниковой связи для Украины.
Среди новых представителей интересов SpaceX – бывший заместитель руководителя аппарата сенаторки Марии Кантвелл, которая в январе должна возглавить влиятельный Комитет Сената по торговле.
Также в команду вошел бывший помощник вице-президента США Альберта Гора и другие экс-сотрудники аппаратов высокопоставленных должностных лиц-демократов.
Согласно регистрационным документам, лоббисты приступили к работе 1 октября - примерно тогда, когда уже прогнозировали победу демократов на промежуточных выборах.
Демократы планируют проверить не только ограничение доступа Украины к Starlink, но и зависимость Пентагона от технологий SpaceX и возможные конфликты интересов в отношениях Маска с администрацией Дональда Трампа.
В частности, законодатели намерены выяснить обстоятельства принятия решений о работе спутниковой связи в Украине и роли компании в этих процессах.
После неудачных для Республиканской партии промежуточных выборов Маск начал публично удаляться от правого политического лагеря.
На саммите The New York Times он заявил, что не считает себя поклонником движения MAGA, поддерживающего Трамп.
Как известно, 12 ноября в Украине сновазафиксировали системные ограничения скорости Starshield до 161 км/ч вдоль линии фронта и ТОТ.
Впоследствии в Минобороны заявили, что такие ограничения обнаружили только над временно оккупированными РФ территориями .
В США ни у администрации Дональда Трампа, ни у SpaceX не взяли ответственность за ограничение спутниковой связи в Украине.
На днях в SpaceX объяснили, что ограничения скорости Starshield в Украине были вызваны техническими проблемами.