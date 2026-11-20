По данным издания, SpaceX наняла пятерых лоббистов из компании Mehlman Consulting, которая занимается взаимодействием с американскими властями и работает с представителями обеих партий.

У нескольких привлеченных специалистов тесные связи с демократами в Конгрессе и представителями предыдущих администраций США.

Маск решил усилить лоббистскую поддержку на фоне победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс 4 ноября. После изменения разложения сил в законодательном органе они планируют усилить контроль над бизнес-империей миллиардера и провести ряд расследований.

Одно из них касается возможного неправомерного ограничения SpaceX спутниковой связи для Украины.

Почему Маск нанял именно демократов

Среди новых представителей интересов SpaceX – бывший заместитель руководителя аппарата сенаторки Марии Кантвелл, которая в январе должна возглавить влиятельный Комитет Сената по торговле.

Также в команду вошел бывший помощник вице-президента США Альберта Гора и другие экс-сотрудники аппаратов высокопоставленных должностных лиц-демократов.

Согласно регистрационным документам, лоббисты приступили к работе 1 октября - примерно тогда, когда уже прогнозировали победу демократов на промежуточных выборах.

Демократы планируют проверить не только ограничение доступа Украины к Starlink, но и зависимость Пентагона от технологий SpaceX и возможные конфликты интересов в отношениях Маска с администрацией Дональда Трампа.

В частности, законодатели намерены выяснить обстоятельства принятия решений о работе спутниковой связи в Украине и роли компании в этих процессах.

Маск дистанцируется от республиканцев

После неудачных для Республиканской партии промежуточных выборов Маск начал публично удаляться от правого политического лагеря.

На саммите The New York Times он заявил, что не считает себя поклонником движения MAGA, поддерживающего Трамп.