Макс Барских показал, как стильно носить самый трендовый цвет осени (фото)

Бургунди с акцентом на верх

На одном из опубликованных в блоге фото певец предстает в свободной рубашке трендового цвета, которую удачно соединил с коричневыми брюками и черной майкой.

Контраст теплых оттенков создал элегантный дуэт, подчеркивающий атмосферу осеннего сезона и одновременно добавляет настроение.

Свободный крой рубашки делает лук расслабленным, но не лишенным шарма.

Такой образ выглядит сдержанно, но в то же время ярко и современно.

Как мужчинам носить бургунди (фото: instagram.com/max_barskih)

В виде аксессуаров

На другом фото Барских предстал в спортивном, более урбанистическом стиле, дополнив свой образ кепкой цвета бургунди.

Здесь он сделал ставку на аксессуар, который сразу привлекает внимание, даже в сочетании с базовыми серыми брюками и белой футболкой.

Отличный способ для мужчин добавить настроения в свой повседневный аутфит.

Барских показал, как носить трендовый цвет (фото: instagram.com/max_barskih)

Как и с чем сочетать цвет бургунди осенью

В офис можно носить рубашку или свитер бургунди с классическими брюками серого или темно-коричневого цвета.

Для повседневных выходов попробуйте худи или кардиган в винном оттенке с джинсами прямого кроя.

Если создавать тотал-луки желания нет, можно добавлять цвет через аксессуары. Кепка, шарф или сапоги освежат любой нейтральный образ.

Лучше всего носить оттенки бургунди с бежевым, серым, черным, глубоким зеленым цветом или денимом.