Макрону заблокировали дорогу в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа (видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон после выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке оказался в курьезной ситуации. Вчера его автомобиль заблокировала американская полиция из-за проезда кортежа президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ .

Инцидент произошел сразу после того, как Макрон официально объявил о признании Францией Государства Палестина. Отправляясь к французскому посольству, президент был вынужден остановиться на улице.

"Извините, господин президент, сейчас все заблокировано", - обратился к нему полицейский, сигнализируя о приближении президентского кортежа США.

На видео в соцсетях видно, как Макрон звонит своему американскому коллеге, пытаясь уладить ситуацию.

"Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все заблокировано", - сказал французский президент в телефонном разговоре с улыбкой.

Через несколько минут ожидания улицу открыли только для пешеходов. Это заставило Макрона продолжить разговор с Дональдом Трампом прямо посреди улицы, направляясь пешком к посольству.