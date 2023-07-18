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Макрона заподозрили в лоббировании Uber во Франции, - СМИ

Фото: Между Макроном и Uber был заключен секретный договор (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Комиссия парламента Франции подготовила отчет, в котором сообщается, что между президентом страны Эммануэлем Макроном и американской компанией Uber был заключен секретный договор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio France.

Как указано в документе, благодаря содействию Макрона Uber смогли сократить часы подготовки водителей сервиса с 250 до 7. Однако полный текст расследования пока не известен.

Как пишет издание, в документе указано, что Макрон был тесно связан с лоббистом Uber Марком Макганном. Кроме того, выяснилось, что гендиректор Uber France предлагал Макрону профинансировать его президентскую кампанию. В целом представители компании связывались со службами президента не менее 34 раз за последние четыре года.

Стоит отметить, что в 2022 году британская газета The Guardian опубликовала более 124 тысяч документов, которые выставляют Uber как коррумпированную компанию в истории. Тогда же утверждалось, что она занимается подкупом политиков и чиновников для получения преференций перед конкурентами.

Напомним, в декабре 2019 года Окружной суд Франкфурта (Германия) запретил сервис онлайн-заказа такси Uber. При этом в понедельник, 25 ноября 2019 года, городской регулятор служб такси и частного проката Лондона отказал компании Uber в лицензии. Сообщается, что компании отказали в лицензии за "несколько нарушений, которые ставили под угрозу безопасность пассажиров".

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