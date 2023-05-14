У Макрона подтвердили визит Зеленского в Париж

"Этот обмен мнениями позволит им продолжить и углубить диалог доверия после их встречи 8 февраля в Париже и регулярных телефонных обменов с тех пор", - заявили в пресс-службе французского лидера.

В заявлении говорится, что в ходе встречи Макрон подтвердит неизменную поддержку Франции и Европы в деле восстановления законных прав Украины и защиты ее фундаментальных интересов.

"Поэтому дискуссия этого вечера будет сосредоточена на поддержке, которую Франция продолжает оказывать в ответ на неотложные военные и гуманитарные нужды Украины. Два президента также обсудят долгосрочные перспективы возвращения мира в Европу, в частности, на основе Мирного плана, предложенного президентом Зеленским, который поддерживает Франция", - заявили в Елисейском дворце.

Напомним, ранее французские СМИ сообщали, что Зеленский после визита в Германию отправится во Францию.

Отметим, что 14 мая президент Украины находится с первым с начала полномасштабной войны официальным визитом в Германии. Все детали поездки - читайте в материале РБК-Украина.

При этом еще вчера перед поездкой в Германию украинский президент посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также провел аудиенцию с Папой Римским. Больше о визите - в материале РБК-Украина.

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