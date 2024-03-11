Макрон снова отложил свой визит в Украину

Как пишет издание, первоначально Макрон заявил, что планирует в феврале подписать двустороннее соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским. Эта поездка была отложена, поскольку "Зеленский в конце концов приехал в Париж для заключения соглашения".

Дипломаты, которых цитирует Reuters, заявили, что вторая дата была запланирована на начало марта, но затем была перенесена на конец этой недели.

"Главы двух государств согласились поддерживать тесный контакт, в частности, относительно визита президента в Украину, который должен состояться в ближайшие недели", - заявил президент Франции после телефонного разговора двух лидеров.

Отмечается, что и этот визит перенесли через несколько дней после обстрела Одессы в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.

"Макрон также должен был посетить Одессу", - отмечают журналисты.

Два дипломатических источника сообщили Reuters, что президент Франции рассматривает вопрос о том, стоит ли расширить поездку в Украину, включив в нее других глав западных государств, которые присоединятся к Макрону, а не просто двустороннюю поездку, чтобы продемонстрировать единство среди союзников и солидарность с Украиной.

Визит Макрона в Украину

Буквально 10 марта Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Главы государств, среди прочего, обсудили предстоящую встречу в Украине.

Напомним, в январе Макрон заявлял о планах посетить Украину в феврале. Тогда сообщалось, что Макрон приедет в Украину 13-14 февраля. Но визита не случилось. Причиной стал вопрос безопасности французского лидера.

Уже в середине февраля во время визита Зеленского в Париж Макрон вновь заявил о намерении приехать в Украину. Но поездка также была перенесена на начало марта. Теперь речь идет о том, что визит состоится в ближайшие недели.