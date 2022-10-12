RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон заявил об отправке в Украину систем противовоздушной обороны

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил отправку в Украину систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его заявление во время выступления на телевидении.

"Мы собираемся поставить радары, комплексы и зенитные ракеты для защиты украинцев от атак. В частности, для защиты их от атак беспилотников", - заявил президент.

Ранее Украина уже обращалась во Францию с просьбой передать одну или несколько батарей комплекса ПВО этого типа. В минобороны Франции ответили, что свободные комплексы имеют неисправные аккумуляторы и нужно время на приведение их в рабочее состояние.

Украина просила у Франции комплекс ПВО SAMP-T. Он был принят на вооружение после комплексных испытаний в 2006 году.

Напомним, что ранее Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T.

Также Макрон заявил, что хочет разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным даже после массовых обстрелов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияВойна в Украине