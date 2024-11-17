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Макрон заявил, что Путин не хочет мира и не готов к переговорам

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин не хочет мира не готов вести переговоры о нем. Он имеет намерения усилить боевые действия.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Я думаю, понятно, что намерения президента Путина в том, чтобы усилить боевые действия, как мы видим уже несколько недель", - сказал он.

Он подчеркнул, что обязанность каждого состоит в том, чтобы подтолкнуть Россию к прекращению боевых действий и переговорам о мире на условиях, которые "уважают международное право".

"Чтобы он не говорил, что не хочет мира и не готов к переговорам", - добавил президент Франции.

Макрон также сообщил, что не исключает переговоров с российским диктатором Путиным, но только тогда, когда "контекст будет правильным".

"Мы должны выполнить наше обязательства перед украинским народом", - резюмировал он.

 

Напомним, сегодня из западных СМИ стало известно, что Франция и Британия позволили Украине нанести удары вглубь российской территории с помощью ракет SCALP и Storm Shadow. Решение было принято вслед за Байденом, который разрешил бить по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияЭммануэль МакронВойна в Украине