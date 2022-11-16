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Макрон заявил, что Китай может стать посредником между Украиной и РФ

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай может в ближайшие месяцы стать посредником между Украиной и Россией для избежания дальнейшей эскалации зимой.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я убежден, что Китай может сыграть с нашей стороны более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить, в частности, усиление наземных нападений в начале февраля", - заявил Макрон после саммита G-20 на Бали.

Французский президент отметил, что лидеры "Большой двадцатки" согласились подтолкнуть России к деэскалации войны против Украины. По словам Макрона, именно Китай может сыграть большую роль в этом.

Он также добавил, что договорился с китайским лидером Си Цзиньпином о визите в Пекин в начале следующего года.

Напомним, недавно Макрон заявил о необходимости продолжить диалог с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Ирана Ибрагимом Райси.

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