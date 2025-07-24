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Макрон заявил, что Франция в сентябре признает Палестину

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Франция в сентябре этого года признает Палестину как государство. Президент Эммануэль Макрон сделает соответствующее заявление с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Макрон написал в соцсети Х.

"Верный своему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", - сообщил Макрон.

По его словам, сегодня срочно нужно прекратить войну в Газе и оказать помощь гражданскому населению.

Французский президент подчеркнул, что должно быть немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и масштабная гуманитарная помощь народу Газы.

"Также необходимо обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление Газы. Наконец, важно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и дать ему возможность, приняв его демилитаризацию и полностью признав Израиль, сделать свой вклад в безопасность всех на Ближнем Востоке. Альтернативы нет", - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что французский народ хочет мира на Ближнем Востоке.

"Мы, французы, вместе с израильтянами, палестинцами и нашими европейскими и международными партнерами должны продемонстрировать, что это возможно. В свете обязательств, взятых на себя президентом Палестинской администрации, я написал ему о своей решимости двигаться вперед", - добавил президент Франции.

 

Признание Палестины

Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа. Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан. Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.

Палестина является независимым и частично признанным государством. Ее независимость признали 139 из 193 государств - членов ООН.

Ранее сообщалось, что Норвегия, Испания и Ирландия признали Палестину государством. Позже это сделала и Армения.

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ФранцияПалестинаЭммануэль Макрон