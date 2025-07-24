Макрон заявил, что Франция в сентябре признает Палестину

Франция в сентябре этого года признает Палестину как государство. Президент Эммануэль Макрон сделает соответствующее заявление с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Макрон написал в соцсети Х.
"Верный своему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", - сообщил Макрон.
По его словам, сегодня срочно нужно прекратить войну в Газе и оказать помощь гражданскому населению.
Французский президент подчеркнул, что должно быть немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и масштабная гуманитарная помощь народу Газы.
"Также необходимо обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление Газы. Наконец, важно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и дать ему возможность, приняв его демилитаризацию и полностью признав Израиль, сделать свой вклад в безопасность всех на Ближнем Востоке. Альтернативы нет", - подчеркнул Макрон.
Он отметил, что французский народ хочет мира на Ближнем Востоке.
"Мы, французы, вместе с израильтянами, палестинцами и нашими европейскими и международными партнерами должны продемонстрировать, что это возможно. В свете обязательств, взятых на себя президентом Палестинской администрации, я написал ему о своей решимости двигаться вперед", - добавил президент Франции.
Палестина - это регион Ближнего Востока, территория которого разделена на две части - Западный берег и Сектор Газа. Западный берег - это холмистая местность, расположенная к западу от реки Иордан. Сектор Газа - это прибрежная территория, расположенная к югу от Западного берега.
Палестина является независимым и частично признанным государством. Ее независимость признали 139 из 193 государств - членов ООН.
Ранее сообщалось, что Норвегия, Испания и Ирландия признали Палестину государством. Позже это сделала и Армения.
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