Макрон заявил об обновлении риторики Запада о поддержке Украины

По словам французского президента на полях саммита Европейского союза в Брюсселе, государства условного Запада будут интенсивно оказывать Украину помощь на фоне продолжающихся российских ударов и атак.

"Мы больше не говорим, что мы будем просто поддерживать Украину настолько долго, насколько это будет нужно. Мы официально говорим, что будем поддерживать ее настолько интенсивно, насколько будет нужно", - подчеркнул Макрон.

Заявления Макрона по отправке войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Позже французский лидер уточнил, что его страна может перебросить своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается. Добавим, 16 марта французский президент в интервью для украинских медиа заверил, что на фоне продолжающейся военной агрессии РФ и своих инициатив по потенциальной возможности отправки войск стран Запада в Украину - он стремится избежать эскалации.