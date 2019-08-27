Макрон заявив про завершення домінування Заходу в світі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що домінування західних країн у світі завершується через нові геополітичні зміни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомив Макрон, причиною кінця гегемонії західних країн стає все більше зміцнення "нових держав", серед яких президент Франції назвав Китай і Росію.

"Ми бачимо кінець західної гегемонії у світі. Обставини змінюються", - заявив Макрон.

Також президент Франції закликав почати діалог з Москвою.

"Якщо в певний момент ми не зможемо зробити що-небудь корисне разом з Росією, ми залишимося при глибоко марної напруженості, ми продовжимо мати всюди в Європі заморожені конфлікти. Ми продовжимо жити в Європі як у театрі стратегічної боротьби між США і Росією", - повідомив Макрон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час саміту "великої сімки" країни-учасниці не змогли прийти до консенсусу з приводу повернення Росії в G7. При цьому, на думку Макрона, Росію недоречно запрошувати в G7, поки триває її агресія у відношенні України.

Також повідомлялося, що зустріч в нормандському форматі з врегулювання конфлікту на Донбасі може пройти в найближчі тижні. Відзначається, що організацією зустрічі будуть займатися Франція і Німеччина.