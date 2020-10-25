Новий антирекорд: у Франції за добу більше 52 тисяч заражених COVID-19

Фото: медичний працівник (РБК-Україна)

Франція зареєструвала рекордні 52 010 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом за останні 24 години. До цього були зафіксовані 45 422 випадки зараження в суботу.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, загальна кількість випадків коронавіруса в країні склала 1 138 507. При цьому Франція випередила Аргентину та Іспанію, зайнявши п'яте місце в світі за кількістю випадків після США, Індії, Бразилії та Росії.

За останні три дні у Франції було зареєстровано понад 139 тисяч нових випадків, що перевищує 132 тисячі випадків, зареєстрованих протягом двомісячного карантину з середини березня до середини травня.

Як і багато інші європейські країни, включаючи сусідів Великобританію, Іспанію та Італію, Франція в останні тижні переживає другу хвилю коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що режим "надзвичайного стану в області охорони здоров'я", викликаний пандемією COVID-19, може бути продовжений у Франції до 16 лютого 2021 року.

РБК-Україна повідомляло, що уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину в країні на шість тижнів.