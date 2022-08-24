Макрон заявив про кінець "епохи достатку" та попередив про важку зиму у Франції
Франція переживає кінець "епохи достатку", тому громадянам варто приготуватися до важкої зими та майбутніх економічних наслідків.
Про це заявив французький лідер Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Президент виступив на першому засіданні уряду після літніх канікул. Макрон вважає, що посуха і лісові пожежі значно вплинули на економічну ситуацію у Франції.
"Я вважаю, що ми зараз переживаємо переломний момент або великі потрясіння. По-перше, тому що ми переживаємо... кінець того, що може здатися епохою достатку", - сказав Макрон.
Французький лідер зазначив, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, викликала нестабільність і призвела до жертв. Макрон закликав громадян підготуватися до важкої зими, оскільки ціна на енергоносії різко зростають.
"Переломний момент, через який ми проходимо, і який може змусити наших громадян відчувати велику тривогу... Нам доведеться зіткнутися з економічними наслідками. Йдеться про продукти та технології, які здавалися нам завжди доступними", - додав президент Франції.
Нагадаємо, Еммануель Макрон на саміті Кримської платформи закликав не йти на компроміси з Росією.
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