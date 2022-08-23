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Макрон закликав не проявляти слабкість і не йти на компроміси з Росією

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Вівторок 23 серпня 2022 16:26
Макрон закликав не проявляти слабкість і не йти на компроміси з Росією Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародна спільнота не повинна проявлять слабкість чи йти на компроміси у стосунках з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона під час саміту Кримської платформи.

Він зазначив, що війна, яку Росія розв'язала в Україні - це війна проти самих принципів міжнародного права. Макрон додав, що суверенітет і територіальна цілісність - це фундаментальні цінності, які слугують для того, аби гарантувати мир.

"Росія зробила свій вибір всупереч своїм зобов'язанням, які вона підписала ще 30 років тому. Росія зробила вибір залишити ці принципи, відійти від них. І ми вважаємо це слабкістю", - сказав президент Франції.

Макрон закликав не виявляти слабкість щодо Росії та не йти з нею на компроміси, адже "на карту поставлені свобода усіх нас і мир в усіх частинах земної кулі".

Нагадаємо, Франція хоче домогтися припинення конфлікту в Україні і не хоче, щоб він поширився за її межі та перетворився на нову світову війну.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський обговорив з Макроном загрози, які РФ може готувати на День незалежності України.

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Франція Україна Еммануель Макрон
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