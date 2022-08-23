Макрон закликав не проявляти слабкість і не йти на компроміси з Росією

Міжнародна спільнота не повинна проявлять слабкість чи йти на компроміси у стосунках з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона під час саміту Кримської платформи.

Він зазначив, що війна, яку Росія розв'язала в Україні - це війна проти самих принципів міжнародного права. Макрон додав, що суверенітет і територіальна цілісність - це фундаментальні цінності, які слугують для того, аби гарантувати мир.

"Росія зробила свій вибір всупереч своїм зобов'язанням, які вона підписала ще 30 років тому. Росія зробила вибір залишити ці принципи, відійти від них. І ми вважаємо це слабкістю", - сказав президент Франції.