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Макрон завтра проведе переговори з Путіним

Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 11 лютого, президент Франції Еммануель Макрон проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Очікується, що вони обговорять недавні переговори французького лідера з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Еммануель Макрон планує поговорити телефоном з Володимиром Путіним про ситуацію навколо України в суботу опівдні", - заявили в Єлисейському палаці.

Переговори двох президентів в коментарі "РИА Новости" підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Справді, на завтра (у Путіна - ред.) запланована розмова з Макроном", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Макрон після консультацій з керівництвом України зателефонує російському лідеру.

Відзначимо, що на переговорах з Макроном, Путін заявив, що США і НАТО проігнорували вимоги Москви щодо "гарантій безпеки". На думку російського президента, політика відкритих дверей Альянсу "досить вільна".

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Володимир ПутінЕммануель Макрон