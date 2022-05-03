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Макрон запланував дзвінок Путіну на вівторок

Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Французький президент Еммануель Макрон у вівторок проведе телефонну бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президенти Франції та РФ проведуть чергову розмову 3 травня. Єлисейський палац анонсував дзвінок на обідню пору.

Макрон не телефонував Путіну з 29 березня, оскільки зосередився на президентських виборах. Нова розмова відбудеться за ініціативи саме президента Франції за мотивами бесіди з українським колегою Володимиром Зеленським минулої суботи.

Раніше президент Франції підтвердив готовність надати гарантії безпеки Україні. Макрон готовий присвятити левову частину свого другого терміну на посаді відновленню суверенітету України.

До слова, Росія звинуватила Ізраїль у підтримці "неонацистської" влади України.

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Володимир ПутінФранціяРосійська ФедераціяЕммануель МакронВійна Росії проти України