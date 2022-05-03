Макрон запланував дзвінок Путіну на вівторок

Французький президент Еммануель Макрон у вівторок проведе телефонну бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Президенти Франції та РФ проведуть чергову розмову 3 травня. Єлисейський палац анонсував дзвінок на обідню пору.

Макрон не телефонував Путіну з 29 березня, оскільки зосередився на президентських виборах. Нова розмова відбудеться за ініціативи саме президента Франції за мотивами бесіди з українським колегою Володимиром Зеленським минулої суботи.

Раніше президент Франції підтвердив готовність надати гарантії безпеки Україні. Макрон готовий присвятити левову частину свого другого терміну на посаді відновленню суверенітету України.