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Макрон призвал Китай объединить силы с Францией ради Украины

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином и заявил, что страны должны объединить усилия по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Лидеры стран встретились в кулуарах саммита G20, где Макрон заявил, что им необходимо объединить силы, чтобы "реагировать на международные кризисы, такие как нападение России на Украину".

Позже во вступительном слове Цзиньпин не упоминал Украину напрямую, но призвал Францию и Китай вместе "поддерживать дух независимости, автономии, открытости и сотрудничества" в мире.

Напомним, что Эммануэль Макрон планирует позвонить главе Кремля Владимиру Путину после завершения саммита G20.

А Си Цзиньпин, обсуждая ситуацию в Украине на встрече с президентом США Джо Байденом в Индонезии, заявил о недопустимости применения ядерного оружия и ядерной войны.

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