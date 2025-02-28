Макрон призвал Европу избавиться от "счастливой вассальной зависимости от США"

В ходе двухдневного государственного визита в Португалию Эммануэль Макрон призвал европейцев быть "более сплоченными и сильными, чем когда-либо" и отказаться от "счастливой вассальной зависимости от США".

Согласно заявлению Елисейского дворца, эта официальная поездка в страну, первая за более чем четверть века, предпринятая главой французского государства, была призвана "отметить глубину и плотность связей" между двумя странами.

Однако Макрон воспользовался возможностью, чтобы донести свое послание до европейцев, призвав их "заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти" перед лицом непредсказуемости Соединенных Штатов во времена Дональда Трампа как в вопросе Украины, так и в вопросе таможенных пошлин.

"Я вижу, как многие люди в нашей Европе говорят: "Нам придется быть любезными с американцами, это пройдет, нам придется гнуть спины"", - заявил он.

Но "ответ не в подчинении" и "я не в счастливой вассальной зависимости", добавил президент Франции.

Напротив, "европейцы могут быть убеждены в одном: им нужно быть едиными и сильными больше, чем когда-либо", и для этого "мы обязательно должны сделать очень глубокий выбор (...) в технологических, промышленных и оборонных вопросах", - заявил Макрон.