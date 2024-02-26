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Макрон призвал Европу подготовиться к нападению со стороны России в ближайшие годы

Архивное фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Лидеры Европы должны подготовиться к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Он заявил сегодня, что мы (страны Европы - ред.) должны подготовиться к нападению со стороны России в ближайшие годы.

Также он подчеркнул, что режим Владимира Путина не сможет выиграть войну в Украине.

"Коллективный анализ заключается в том, что за несколько лет мы должны подготовиться к нападению России", - заявил Макрон на открытии в Париже конференции в поддержку Украины, в которой приняли участие около двадцати глав государств и правительств.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти никогда, включая начало войны.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО намерено провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

Более подробно об этом, военные потенциалы России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в тексте РБК-Украина.

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