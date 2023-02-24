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Макрон призвал Эрдогана усилить давление и изолировать Россию

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана усилить давление на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Франции, которое приводит Le Point.

Президент Франции в телефонном разговоре отметил необходимость борьбы с обходом санкций против РФ.

Он также добавил, что приоритетом должно быть усиление поддержки Украины, чтобы она могла победить Россию.

Президенты Макрон и Эрдоган подтвердили свою непреклонную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Лидеры стран обсудили действия, которые могли принести пользу гражданскому населению и принести мир Украине.

Напомним, что Франция хочет увидеть поражение захватчиков в Украине, но не разгром России.

Ранее Макрон заявлял, что мирные переговоры с Россией пока невозможны, поскольку страна-агрессор решила продолжать эскалацию войны.

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