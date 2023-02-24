Макрон призвал Эрдогана усилить давление и изолировать Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Франции, которое приводит Le Point .

Президент Франции в телефонном разговоре отметил необходимость борьбы с обходом санкций против РФ.

Он также добавил, что приоритетом должно быть усиление поддержки Украины, чтобы она могла победить Россию.

Президенты Макрон и Эрдоган подтвердили свою непреклонную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Лидеры стран обсудили действия, которые могли принести пользу гражданскому населению и принести мир Украине.