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Макрон знову виступив за реформу Шенгенської зони


Макрон вважає, що через мігрантів Шенгенська угода вже не працює

Президент Франції Еммануель Макрон виступає за реформу Шенгенської зони. Про це він заявив напередодні, передає РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Макрон зазначив, що Європейський союз повинен переглянути міграційну політику. Він також підкреслив, що на сьогодні спільні кордони, Шенгенська і Дублінська угоди не працюють, так як мігранти нехтують вимогою про подання заяви про надання притулку в країні, через яку вони в'їжджають до Євросоюзу.

У той же час він підкреслив необхідність продовжувати надавати притулок мігрантам, однак закликав боротися з тими, хто зловживає цією можливістю.

Нагадаємо, в березні Макрон вже заявляв країнам Європейського союзу про необхідність перегляду Шенгенської зони. Зокрема, він підкреслив, що необхідно посилити прикордонний контроль у цій зоні і виконувати певні обов'язки.

Минулої осені він також заявляв, що країни Європейського союзу, які не виявляють солідарність у питанні вирішення міграційної кризи, повинні покинути Шенгенську зону.

 

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