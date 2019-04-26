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Макрон знову виступив за реформу Шенгенської зони

Новини » Політика    26.04.2019 - 11:23
Макрон знову виступив за реформу Шенгенської зони
Фото: Еммануель Макрон (Michele Tantussi/Getty Images)

Макрон вважає, що через мігрантів Шенгенська угода вже не працює

Президент Франції Еммануель Макрон виступає за реформу Шенгенської зони. Про це він заявив напередодні, передає РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Макрон зазначив, що Європейський союз повинен переглянути міграційну політику. Він також підкреслив, що на сьогодні спільні кордони, Шенгенська і Дублінська угоди не працюють, так як мігранти нехтують вимогою про подання заяви про надання притулку в країні, через яку вони в'їжджають до Євросоюзу.

У той же час він підкреслив необхідність продовжувати надавати притулок мігрантам, однак закликав боротися з тими, хто зловживає цією можливістю.

Нагадаємо, в березні Макрон вже заявляв країнам Європейського союзу про необхідність перегляду Шенгенської зони. Зокрема, він підкреслив, що необхідно посилити прикордонний контроль у цій зоні і виконувати певні обов'язки.

Минулої осені він також заявляв, що країни Європейського союзу, які не виявляють солідарність у питанні вирішення міграційної кризи, повинні покинути Шенгенську зону.

 

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