Макрон снова выступил за реформу Шенгенской зоны

Фото: Эммануэль Макрон (Michele Tantussi/Getty Images)

Макрон считает, что из-за мигрантов Шенгенское соглашение уже не работает

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за реформу Шенгенской зоны. Об этом он он заявил накануне, передает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Макрон отметил, что Европейский союз должен пересмотреть миграционную политику. Он также подчеркнул, что на сегодня общие границы, Шенгенское и Дублинское соглашения больше не работают, так как мигранты пренебрегают требованием о подаче заявления о предоставлении убежища в стране, через которую они въезжают в Евросоюз.

В то же время он подчеркнул необходимость продолжать предоставлять убежище мигрантам, однако призвал бороться с теми, кто злоупотребляет этой возможностью.

Напомним, в марте Макрон уже заявлял странам Европейского союза о необходимости пересмотра Шенгенской зоны. В частности, он подчеркнул, что необходимо усилить пограничный контроль в этой зоне и исполнять определенные обязанности.

Минувшей осенью он также заявлял, что страны Европейского союза, которые не проявляют солидарность в вопросе решения миграционного кризиса, должны покинуть Шенгенскую зону.