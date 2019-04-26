ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Макрон снова выступил за реформу Шенгенской зоны

Новости » Политика    26.04.2019 - 11:23
Макрон снова выступил за реформу Шенгенской зоны
Фото: Эммануэль Макрон (Michele Tantussi/Getty Images)

Макрон считает, что из-за мигрантов Шенгенское соглашение уже не работает

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за реформу Шенгенской зоны. Об этом он он заявил накануне, передает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Макрон отметил, что Европейский союз должен пересмотреть миграционную политику. Он также подчеркнул, что на сегодня общие границы, Шенгенское и Дублинское соглашения больше не работают, так как мигранты пренебрегают требованием о подаче заявления о предоставлении убежища в стране, через которую они въезжают в Евросоюз.

В то же время он подчеркнул необходимость продолжать предоставлять убежище мигрантам, однако призвал бороться с теми, кто злоупотребляет этой возможностью.

Напомним, в марте Макрон уже заявлял странам Европейского союза о необходимости пересмотра Шенгенской зоны. В частности, он подчеркнул, что необходимо усилить пограничный контроль в этой зоне и исполнять определенные обязанности.

Минувшей осенью он также заявлял, что страны Европейского союза, которые не проявляют солидарность в вопросе решения миграционного кризиса, должны покинуть Шенгенскую зону.

 

ВР одобрила за основу закон о режиме общего транзита с ЕС
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Евросоюзшенгенская зонаЭммануэль Макрон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь