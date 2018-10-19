Туреччина, РФ, ФРН і Франція проведуть зустріч по Сирії 27 жовтня

Фото: президент Туреччини (Stringer/Getty Images)

Лідери країн обговорять процес політичного врегулювання конфлікту в Сирії

Лідери Туреччини, РФ, Франції і Німеччини обговорять в Стамбулі шляхи врегулювання сирійської кризи. Про це повідомив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Як зазначив прес-секретар, чотиристороння зустріч по Сирії в Стамбулі пройде 27 жовтня.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган президент Росії Володимир Путін, президент Франції Емманюель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорять ситуацію в Сирії, головним чином реалізацію домовленостей щодо Идлибу, процес політичного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ Великобританії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Саудівської Аравії, Єгипту та Йорданії під час 73-ї Генасамблеї ООН закликали вирішити конфлікт в Сирії дипломатичним шляхом.

Відзначимо, за три роки участі Російської Федерації (РФ) у війні в Сирії загинуло понад 18 тисяч осіб.

Як відомо, 12 вересня 2018 року, Туреччина почала зміцнювати свої позиції в сирійській провінції Ідліб, яка знаходиться під контролем Дамаску. Зокрема турецькі військові зміцнили 12 блокпостів всередині Ідліб. Також РБК-Україна повідомляло, що Туреччина і Росія погодили демілітаризовану зону в Ідлібі.

Зазначимо, США наполягають на тому, щоб ФРН взяла участь у військовому ударі у відповідь на можливе застосування режимом Асада хімічної зброї в провінції Ідліб.