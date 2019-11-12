Макрон зустрінеться з Трампом перед самітом НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон збирається зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом перед самітом НАТО, який відбудеться в Лондоні. Про це Макрон написав у своєму Twitter.

Попередню тему зустрічі лідери обговорили поговорив по телефону ввечері в понеділок, 11 листопада, відзначається в повідомленні французького президента. Зустріч має відбутися до саміту НАТО, який запланований на 3-4 грудня.

"Відмінна телефонна розмова була з Дональдом Трампом: Сирія, Іран, НАТО. Було підкреслено багато збігів", - заявив Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив раніше, що НАТО знаходиться в коматозному стані з-за повної відсутності координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

У відповідь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що не поділяє думки президента Франції Еммануеля Макрона про "смерть мозку" альянсу. Про це він сказав 7 листопада в Берліні на прес-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.