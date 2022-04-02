Макрон зустрівся з мером Мелітополя, якого звільнили з російського полону

"Важко уявити, що пережив викрадений російською армією мер Мелітополя. Тепер він на волі і ми почули його розповідь. Вона приголомшує. Я висловив йому та депутаткам Верховної Ради, що приїхали з ним, наше захоплення та підтримку. Пліч-о-пліч з Україною, рішуче й до кінця!" - заявив президент Франції.

За словами місцевого телебачення, зустріч Макрона з Федоровим пройшла в Єлисейському палаці в Парижі.

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з мером Мелітополя Іваном Федоровим (фото: twitter.com/EmmanuelMacron)

Зазначимо, що спочатку про зустріч з Федоровим Макрон написав у Twitter французькою мовою, а через кілька годин опублікував твіт українською.