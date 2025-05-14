Макрон о военной помощи Украине: отдаем все, что произвели в 2025 году

Франция продолжает оказывать Украине военную помощь. В частности, украинским защитникам отправляют все оружие, которое произвели в 2025 году.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон, комментируя военную помощь Украине, подчеркнул, что испытывает огромное уважение и восхищение к украинскому народу, солдатам и руководству. Но, в то же время, модель французской армии не была рассчитана на конфликты высокой интенсивности на суше.

"Поэтому мы отдали все, что имели. Более того - мы начали производить значительно больше и значительно быстрее. Это та самая "экономика военного времени", - уточнил президент.

По его словам, Франция не может передать Украине то, чего не имеет, и то, что необходимо для ее собственной безопасности.

Макрон напомнил, что его страна передала Украине большое количество снарядов и самоходные артиллерийские установки Caesar, которые украинская армия признала очень эффективными.

"Мы не только передали все, что могли, - мы утроили производство. И в этом году все, что мы производим, отправляется в Украину. Мы даже вернули пушки, которые ранее продали другим странам, чтобы передать их Украине", - отметил французский лидер.

Он уточнил, что некоторые страны в контексте военной помощи Украине были ограничены политическими соображениями - но это не касается Франции.