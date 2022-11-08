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Макрон выступил за переговоры Украины с Россией, но на условиях Киева

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом, по его мнению, они должны происходить на условиях Киева и в то время, когда это будет удобно Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1 INFO.

"Текущий контекст не позволяет дать оперативные объяснения на этот счет. Со своей стороны, я продолжаю считать, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", - сказал Макрон, отвечая на вопрос журналистов о возобновлении переговоров между Украиной и РФ во время пресс-конференции на 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время, по словам президента Франции,

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров", - добавил Макрон.

Глава Франции также сказал, что выдвижение каких-то абсолютно радикальных предварительных условий для проведения переговоров было бы поспешным решением.

Ранее РБК-Украина писало о том, что США и НАТО не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине. Это может произойти в том случае, если Украина отвоюет Херсон, сражение за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.

Ранее Макрон заявил, что Украина и Россия должны вернуться за стол переговоров, потому что другого выхода из войны нет.

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