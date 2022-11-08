Макрон выступил за переговоры Украины с Россией, но на условиях Киева

"Текущий контекст не позволяет дать оперативные объяснения на этот счет. Со своей стороны, я продолжаю считать, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", - сказал Макрон, отвечая на вопрос журналистов о возобновлении переговоров между Украиной и РФ во время пресс-конференции на 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время, по словам президента Франции,

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров", - добавил Макрон.

Глава Франции также сказал, что выдвижение каких-то абсолютно радикальных предварительных условий для проведения переговоров было бы поспешным решением.