Макрон о высказывании Ле Пен касательно дефицита оружия: дискурс врага НАТО

Ранее Ле Пен сказала в интервью, что Франция должна прекратить поставки Украине своих гаубиц Caesar. "Максимальная помощь Украине – это благородно, но мы не можем делать это в ущерб собственной безопасности, безопасности народа", – сказала она.

На это Макрон ответил, что у бывшего лидера "Национального объединения" изначально был дискурс капитуляции, потому что она является другом российской власти и врагом НАТО.

"Как главнокомандующий армией могу вас заверить, что всякий раз, когда мы что-то делаем, мы делаем это, сохраняя все наши оборонные возможности для нашей земли, наших критически важных объектов и наших граждан", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что деньги, которые Франция тратит, идут исключительно на на защиту ценностей и свободы французского народа.