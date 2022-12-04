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Макрон о высказывании Ле Пен касательно дефицита оружия: дискурс врага НАТО

Фото: президент Франции Эммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал высказывания главы фракции ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая заявила, что из-за военной помощи Украине Париж ощутил нехватку вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Ранее Ле Пен сказала в интервью, что Франция должна прекратить поставки Украине своих гаубиц Caesar. "Максимальная помощь Украине – это благородно, но мы не можем делать это в ущерб собственной безопасности, безопасности народа", – сказала она.

На это Макрон ответил, что у бывшего лидера "Национального объединения" изначально был дискурс капитуляции, потому что она является другом российской власти и врагом НАТО.

"Как главнокомандующий армией могу вас заверить, что всякий раз, когда мы что-то делаем, мы делаем это, сохраняя все наши оборонные возможности для нашей земли, наших критически важных объектов и наших граждан", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что деньги, которые Франция тратит, идут исключительно на на защиту ценностей и свободы французского народа.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна будет включать и отдельные гарантии для России.

Также ранее Макрон объяснил, в каких случаях Франция не передаст оружие Украине.

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