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Макрон и Си проведут дополнительные неофициальные переговоры

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Пятница 07 апреля 2023 11:46
Макрон и Си проведут дополнительные неофициальные переговоры Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпин проведут сегодня, 7 апреля, дополнительные неформальные переговоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ссылаясь на китайские государственные СМИ, отмечается, что переговоры состоятся в Гуанчжоу.

В настоящее время другие подробности переговоров двух лидеров не раскрываются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Франции прибыл с официальным визитом в Китай 6 апреля, где встретился с Си Цзиньпинем. Стороны подняли ряд вопросов, среди которых была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин "может привести России в чувство и вернуть всех за стол переговоров".

По словам представителя Госдепа США Веданта Пателя, перед визитом в Пекин Макрон провел переговоры с американским лидером Джо Байденом, во время которого они подтвердили непреклонную поддержку Украины.

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