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Макрон и лидеры ЕС заявили о планах посетить Китай

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посетит Китай в апреле. Его будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Французский лидер в пятницу, 24 марта, объявил, что его поездка запланирована на начало апреля.

"Я предложил президенту фон дер Ляйен сопровождать меня во время визита, чтобы представить единый европейский голос в Пекине", - сказал он.

Кроме того, издание Europa Press со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также посетит Китай в ближайшее время. Дату его поездки не называют.

Однако в СМИ предполагают, что Боррель может прибыть в Китай в середине апреля, когда отбудет на встречу министров иностранных дел стран G7, которая состоится в Японии.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить Китай на следующей неделе по приглашению лидера Си Цзиньпина. Вероятно, во время своего визита он обсудит войну в Украине.

Также отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Китай сможет стать посредником между Украиной и Россией.

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ФранцияКитайЭммануэль МакронЖозеп БоррельЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен