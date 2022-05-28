Макрон і Шольц закликали Путіна відпустити 2500 полонених захисників "Азовсталі"

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час розмови з президентом Росії Володимира Путіна вимагали звільнити 2500 полонених захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу .

У повідомленні йдеться, що Макрон і Шольц заявили Путіну про те, щоб будь-яке рішення війни має бути погоджене Москвою і Києвом з повагою суверенітету і територіальної цілісності України. А також закликали припинити вогонь і якомога швидше почати прямий діалог з українським президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, повідомляється, що лідери Франції та Німеччини вимагали звільнити близько 2500 захисників "Азовсталі", взятих у полон російськими військами.

Також Єлисейський палац підтвердив повідомлення Кремля та німецької канцелярії про те, що Путіна закликали терміново зняти морську блокади Одеси, щоб відновити експорт українських зернових по Чорному морю.