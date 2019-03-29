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Макрон вважає реальним Brexit без угоди

Новини » Політика    29.03.2019 - 21:38
Макрон вважає реальним Brexit без угоди
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Палата громад британського парламенту втретє відхилила запропонований Мей проект угоди

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що, якщо прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей не зможе домогтися схвалення свого проекту по впорядкованому виходу країни зі складу ЄС (Brexit) до 12 квітня. Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, Палата громад британського парламенту втретє відхилила запропонований Мей проект угоди з Євросоюзом про умови виходу країни зі складу ЄС.

Наголошується, що всього британські законодавці відхилили вісім альтернативних варіантів для угоди з Брюсселем щодо Brexit. За словами спікера палати громад Джоном Беркоу, проти ініціативи, згідно з якою Британія повинна була створити митний союз з ЄС, проголосували 272 парламентарія. Ще 295 законодавців висловилися проти пропозиції, в рамках якого в Британії повинен був пройти другий референдум з Brexit.

Як відомо, уряд Великобританії відхилив петицію за скасування Brexit, яка набрала 5,8 млн підписів. Зокрема, британський Кабінет міністрів у відповіді на петицію заявив, що нинішній уряд не скасує вихід країни із Європейського союзу.

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