Макрон рассказал о новой коалиции по поставке Украине дальнобойного вооружения

По словам французского лидера после пресс-конференции в Париже о поддержке Украины, было решено "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб".

"В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы осмотрели многие европейские и неевропейские страны, в которых есть боеприпасы", - рассказал Макрон.

Также президент Франции призвал европейцев "производить больше" соответствующего вооружения.

Макрон также напомнил, что ранее для поддержки Украины было создано восемь коалиций, каждая из которых приурочена к определенным видам вооружения. Нынешняя станет уже девятой.

Кроме того, по его словам, представители подавляющего большинства стран на спецсаммите в Париже высказались о необходимости быть готовыми к возможному нападению России через несколько лет.

Специальный саммит в Париже

Напомним, 25 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон собирает около 20 европейских лидеров в Париже.

Такую встречу организовали из-за эскалации российской агрессии в течение последних недель. Главной целью было "разбить идею российского диктатора Владимира Путина, что он побеждает в войне против Украины".

26 февраля в Париже около 20 европейских лидеров провели встречу, посвященную вопросу войны РФ против Украины.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером рассказал, что 26 февраля принял участие в работе спецсаммита в Париже, который организовал французский коллега Эммануэль Макрон. На встрече обсуждали все, что усиливает Европу, в частности, арсеналы, способность производить оружие, поставки для Украины и непрерывность поддержки.