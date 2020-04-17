Макрон і Путін обговорили війну на Донбасі

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили війну на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба російського президента.

В ході розмови вони підняли питання ситуації на Донбасі. Втім, в прес-службі Путіна не уточнили деталі.

Повідомляється, що Макрон подякував за сприяння в питаннях повернення на батьківщину французьких громадян і забезпечення умов для транспортування через територію Росії до Франції медичних засобів і обладнання.

Також обговорювалася можливість організації робочої зустрічі лідерів країн - постійних членів Ради Безпеки ООН в форматі відеоконференції.

Раніше повідомлялося, що троє з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН згодні підтримати заклик ООН до глобального припинення вогню для зосередження на пандемії. Макрон заявив, що обговорить це питання з Путіним. Саме російський президент ще не погодився на це.

До пандемії коронавірусу уМакрон заявляв, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією. Він все частіше почав говорити про зближення з Росією.