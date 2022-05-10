Макрон провів переговори з Орбаном щодо ембарго на російську нафту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Є контакти на всіх рівнях, щоб гарантувати глобальну угоду по цьому шостому пакету (санкцій проти Росії - ред.)", - цитує агентство представника Єлисейського палацу.

Нагадаємо, останній тиждень Євросоюз обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, в який планується включити ембарго на російську нафту. Угорщина виступає проти цієї заборони.

Зазначимо, сьогодні пройшла зустріч Віктора Орбана з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. За її підсумками в Угорщині заявили про "певний прорив" у переговорах з ЄС щодо ембарго на російську нафту.

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