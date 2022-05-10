Макрон провів переговори з Орбаном щодо ембарго на російську нафту

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Лідери обговорили ембарго щодо російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Є контакти на всіх рівнях, щоб гарантувати глобальну угоду по цьому шостому пакету (санкцій проти Росії - ред.)", - цитує агентство представника Єлисейського палацу.
Нагадаємо, останній тиждень Євросоюз обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, в який планується включити ембарго на російську нафту. Угорщина виступає проти цієї заборони.
Зазначимо, сьогодні пройшла зустріч Віктора Орбана з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. За її підсумками в Угорщині заявили про "певний прорив" у переговорах з ЄС щодо ембарго на російську нафту.
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