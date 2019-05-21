Макрон закликав Європу вжити заходів проти впливу Росії, Китаю і США

Фото: Емманюель Макрон (flickr.com/lseinpictures)

Зі слів президента Франції, росіяни й американці "ніколи ще так нав'язливо" не фінансували праві партії

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні виборів до Європарламенту закликав Європу вжити заходів проти "нав'язливого" впливу Росії, Китаю і США, заявивши, що Євросоюз не може собі дозволити розкіш бездіяльності. Про це він сказав у інтерв'ю 40 регіональним французьким виданням, опублікованому у вівторок, 21 травня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Або ми вирішимо розділитися і станемо майданчиком, на якому китайці, росіяни і американці зможуть впливати і вести свою гру, або ми вирішимо відновити контроль і бути суверенними", - заявив Макрон.

Зі слів президента Франції, росіяни й американці "ніколи ще так нав'язливо" не фінансували партії правого спрямування. Він також згадав ймовірні зв'язки екс-радника Трампа Стівена Бэннона з правими популістами у Франції.

Макрон назвав майбутні вибори до Європарламенту найважливішими з 1979 року, відзначивши "екзистенційні загрози Євросоюзу".

Президент Франції закликав після виборів ухвалити "основоположну європейську конвенцію" і запропонував головам держав і урядів, новим представникам виконавчої та законодавчої влади разом із громадянами розробити європейську стратегію на найближчі п'ять років.

Нагадаємо, єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова попередила про загрозу маніпуляції результатами виборів у Європейський парламент з боку низки країн, зокрема й Росії.