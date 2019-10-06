Макрон закликав Джонсона обговорити питання Brexit з ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона оперативно вступити в переговори з головою делегації Європейського союзу на переговорах з виходу Британії з складу ЄС (Brexit) Мішелем Барньє. Про це повідомляє Reuters.

За словами представника Єлисейського палацу, щодо цього Макрон провів у неділю, 6 жовтня, телефонна розмова з Джонсоном.

"Борис Джонсон представив свої останні пропозиції. Президент сказав йому, що в найближчі дні переговори з командою Мішеля Барньє повинні бути оперативно продовжені, щоб оцінити наприкінці тижня, можлива угода, яка поважає принципи Європейського союзу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що планує провести зустріч з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном на наступному тижні. Під час зустрічі Варадкар планує вирішити питання щодо поділу кордону між Ірландією і Північною Ірландією, що стало головною проблемою в угоді з Brexit.

Також РБК-Україна повідомляло, що Борис Джонсон не піде у відставку, якщо Євросоюз відхилить його умови по Brexit або якщо парламент висловить йому вотум недовіри. Також Джонсон не піде з посади навіть якщо буде доведено, що він порушив закон. Він готовий залишити посаду лише у разі його звільнення королевою Єлизаветою II.