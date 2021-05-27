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Макрон визнав відповідальність Франції за геноцид у Руанді

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Кігалі, Четвер 27 травня 2021 12:59
Макрон визнав відповідальність Франції за геноцид у Руанді Фото: президент Франції Еммануель Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: РБК-Україна

Президент Франції Еммануель Макрон визнав відповідальність його країни за геноцид в Руанді 1994 року. При цьому французька сторона не була його співучасником.

Про це він заявив в ході візиту до Руанди, передає DW.

"Стоячи тут сьогодні зі смиренням і повагою поруч з вами, я усвідомив нашу відповідальність", - заявив Макрон у своїй промові на Меморіалі геноциду в Кігалі, де поховані понад 250 000 представників народу тутсі.

Він додав, що Франція зобов'язана визнати "страждання, які вона заподіяла руандійському народу, занадто довго зберігаючи мовчання про істину". При цьому він підкреслив, що Франція не була співучасницею геноциду.

Зазначимо, Руанда неодноразово звинувачувала Францію в співучасті в геноциді 1994 року, в результаті якого загинули близько 800 000 осіб, в основному тутсі і хуту. У звіті французької комісії говориться, що офіційні особи несуть велику відповідальність за те, що не передбачали геноцид, оскільки їх "засліпили колоніальні настрої".

Геноцид в Руанді, що офіційно зветься геноцидом проти народу тутсі, стався в липні 1994 року. Масове вбивство було здійснене за наказом уряду хуту, за різними оцінками, загинули до 1 млн осіб - близько 20% населення країни. Геноцид був спланований політичною елітою Руанди і здійснювався армією, жандармерією і підтримуваними владою угрупованнями.

У 2006 році французька влада вирішила провести розслідування причетності деяких політиків до геноциду в Руанді і заарештувати кількох людей з оточення президента цієї країни Поля Кагаме.

Нагадаємо, раніше Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна зменшити напруженість у відносинах з Україною.

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