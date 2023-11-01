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Макрон приехал в Казахстан и похвалил Токаева: не стал на сторону РФ в вопросе Украины

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 1 ноября, прибыл в Казахстан и встретился со своим коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе встречи французский лидер похвалил своего коллегу за отказ встать на сторону Москвы в вопросе Украины. Макрон также уточнил, что страны подписали декларацию о намерениях по партнерству в области редкоземельных и редких металлов.

"Франция ценит... путь, которым вы идете для своей страны, отказываясь быть вассалом любой власти и стремясь строить многочисленные и сбалансированные отношения с различными странами", - отметил он во время переговоров с Токаевым. 

Стоит заметить, что ни Казахстан, ни Узбекистан, который также вскоре посетит Макрон, не признали "аннексию" украинских территорий Россией. 

Реакция РФ

В Кремле уже отреагировали на такой визит. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ "очень высоко ценит" свои отношения с Казахстаном. 

Также он добавил, что Казахстан как суверенное государство волен развивать связи с любыми странами.

 

 

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ФранцияКазахстанЭммануэль Макрон