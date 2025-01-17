Макрон поедет в Ливан помогать в формировании правительства
Президент Франции Эммануэль Макрон совершит первый с 2020 года визит в Ливан. В этой стране он будет помогать ускорить формирование правительства, которое может запустить ряд реформ.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Лидер Франции посетит Бейрут в пятницу.
Отмечается, что после перемирия, достигнутого при посредничестве Парижа и Вашингтона в ноябре прошлого года между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла", Франция, США и Саудовская Аравия играли ключевую роль в выходе Ливана из политического угла.
Недавно в этой стране был избран новый президент и появился новый премьер-министр.
Вместе с Макроном Ливан также посетит министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По словам главы МИД, за три месяца Париж помог Ливану "перейти от эскалации к восстановлению и открыть новую страницу надежды".
"С народной поддержкой, широким внутренним консенсусом и международной поддержкой новая власть Ливана может действовать решительно, чтобы восстановить государственный суверенитет и отстроить Ливан", - добавил французский чиновник.
Источник в окружении Макрона сообщил Reuters, что цель поездки состояла в том, чтобы подчеркнуть важность суверенитета Ливана, помочь провести структурные экономические реформы, которые восстановят доверие международного сообщества и обеспечат наличие единого правительства, способного продвигать изменения.
Перед визитом президент Франции также провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом относительно ситуации в Ливане.
Французские чиновники выразили оптимизм относительно того, что Эр-Рияд предоставит финансирование и оборудование для укрепления Вооруженных сил Ливана.
Ливанская армия сейчас стремится укрепить всю страну и взять под контроль южные регионы в рамках 60-дневного плана перемирия, согласно которому израильские войска должны быть выведены из Ливана до конца января.
Ранее сообщалось, что в начале декабря прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на углубление двусторонних связей между странами, и на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, включая Ливан.
Лидары также призвали к проведению президентских выборов в Ливане. Инициатива прозвучала на фоне соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".
Также напомним, недавно в Ливане парламент избрал нового президента - им стал командующий армией страны Джозеф Аун, которого поддерживают США.
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