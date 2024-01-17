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Макрон объяснил, почему Франция не присоединилась к ударам по хуситам

Фото: президент Франции Эммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франция решила не присоединяться к США и Британии для ударов по хуситам в Йемене, чтобы избежать эскалации в регионе.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Что касается ситуации в Красном море, Франция придерживается оборонительного подхода и обеспечивает основу для этих действий", - заявил президент Франции в ходе пресс-конференции.

По его словам, вооруженные силы страны не присоединились к ударам по базам хуситов в Йемене, чтобы избежать эскалации ситуации в регионе. Он также добавил, что за последние дни французская армия несколько раз принимала участие в перехвате ракет, которые летели в сторону норвежских кораблей в Красном море.

Удары по базам хуситов в Йемене

Напомним, йеменские хуситы с ноября прошлого года периодически атакуют торговые суда в Красном море с помощью ударных беспилотников, а также баллистических и крылатых ракет. Первые нападения произошли после начала войны Израиля против ХАМАС.

В ответ на обстрелы США и Британия ударили ракетами по объектам в Йемене, которые связаны с хуситами. По всей стране гремели взрывы. Несмотря на это, хуситы продолжили бить по судам у побережья Йемена. Так, 15 января, они нанесли удар по американскому судну.

США и Британия уже неоднократно предупреждали о том, что если атаки хуситов продолжатся, то удары по их военным объектам будут повторяться.

 

 

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