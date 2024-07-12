Макрон сообщил, когда примет отставку премьера и правительства Франции

Что предшествовало

Напомним, 7 июля премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что уйдет в отставку после второго тура парламентских выборов.

Как отметил Атталь, по предварительным результатам парламентских выборов президентская коалиция, представителем которой он является, не получает большинства и занимает второе место.

"Таким образом, верный республиканским традициям и в соответствии со своими принципами, я завтра утром подам заявление об отставке президенту", - сказал премьер.

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