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Макрон вимагає від Росії вивести військові сили з Лівії

Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Емманюель Макрон закликав вивести з Лівії російські і турецькі сили. За його словами, відповідальність європейців у тому, щоб усі, хто дестабілізує Лівію, припинили це.

Про це повідомляє France24.

Він підкреслив, що розраховує на твердість у цьому питанні своїх союзників по ЄС.

"Турецькі та російські сили, а також іноземні бойовики, завезені тими чи іншими країнами, мають піти якомога швидше, оскільки тільки лівійські збройні сили володіють законним правом забезпечувати безпеку Лівії", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, в кінці квітня 2020 року армія Хафтара заявила про припинення бойових дій в Лівії.

Армія на чолі з Хафтаром з початку квітня 2019 року вела наступ на Триполі.

Також РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Російська Федерація керує війною в Лівії на "вищому рівні".

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